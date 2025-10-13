Azione Cuneo apre al territorio: assemblea con rappresentanti politici e civici per il futuro della Provincia

Si è svolta sabato 11 ottobre, presso l’Hotel Ligure di Cuneo, l’Assemblea Provinciale di Azione per la Provincia di Cuneo, un appuntamento di confronto e apertura pubblica sul percorso del partito nel territorio in vista delle prossime sfide politiche e amministrative.

Ad aprire i lavori è stato Giacomo Prandi, segretario provinciale e vicesegretario regionale, che ha ricordato come «Azione stia consolidando la propria presenza in tutti i centri della provincia, rafforzando i coordinamenti locali e aprendo sempre di più il dialogo con il mondo civico e associativo per affrontare da protagonista le prossime sfide politiche ed amministrative in tutti gli angoli della Provincia».

Prandi ha inoltre ringraziato i presenti, tra cui rappresentanti di altre forze politiche e civiche, «per un confronto costruttivo e concreto sui bisogni reali del territorio».

All’assemblea hanno preso parte anche rappresentanti di altre forze civiche e politiche del territorio: per il Partito Democratico, Sara Tomatis, membro della segreteria provinciale e assessora a Manifestazioni, Turismo e Metro Montagna del Comune di Cuneo; per Cuneo Solidale e Democratica erano presenti il presidente del Consiglio Comunale Marco Vernetti e la consigliera comunale Alessia Deninotti; per Cuneo Civica, Marco Bertone, promotore di Rete Civica per la Granda, e Andrea Girard, assessore a Innovazione, SED, Archivi, Protocollo, Sportello del Cittadino e Semplificazione del Comune di Cuneo; per Italia Viva, Heldi Reinero Shahini, presidente territoriale per la zona di Cuneo.

Azione ha voluto ringraziarli, e ci tiene a rinnovare i ringraziamenti pubblicamente, per la loro partecipazione e per i contributi portati al dibattito. Nel corso dell’incontro è stato inoltre letto un messaggio inviato da Vincenzo Pellegrino, consigliere comunale di Centro per Cuneo e consigliere provinciale per Patto Civico per la Granda.

È poi intervenuto Nicolò Musso, coordinatore cittadino di Azione per Cuneo, che nel suo intervento programmatico ha sottolineato l’impegno del partito per una visione moderna e riformista della città.

«Non siamo qui solo per sostenere un’idea di Cuneo – ha affermato Musso – ma per contribuire alla sua crescita. Crediamo in una città che torni ad essere il vero polo attrattivo delle Alpi del Mare: bella da vivere, ma anche forte da rappresentare, moderna da raccontare e accogliente da attrarre».

Musso ha inoltre ribadito la necessità di un polo universitario stabile e integrato, di una mobilità sostenibile e interconnessa con le frazioni, del sostegno alle imprese locali come motore di sviluppo, e di una maggiore sicurezza urbana intesa come cura e vivibilità degli spazi.

«Serve una politica che non urla ma costruisce – ha aggiunto –. Cuneo non ha bisogno di slogan, ma di visione e coraggio. Noi ci siamo, con idee e proposte concrete».

A seguire, Andrea Calosso, responsabile provinciale Under30, ha presentato un’analisi dei risultati del questionario cittadino condotto da Azione nel mese di luglio, evidenziando «una Cuneo che si percepisce come una città vivibile, verde e tranquilla, ma che chiede più opportunità per i giovani e maggior dinamismo economico e culturale».

«È da qui – ha sottolineato Calosso – che dobbiamo partire per costruire una città più attrattiva, capace di trattenere competenze e generare nuove occasioni per chi vuole restare o tornare».

Durante l’assemblea sono intervenuti anche i coordinatori cittadini dei vari territori della provincia, che hanno aggiornato i presenti sulle attività svolte nei rispettivi Comuni, sulle iniziative in corso e sulle prossime tappe di radicamento del partito nel Cuneese.

«Il futuro di Cuneo e della nostra provincia – ha concluso Prandi – passa da un lavoro serio, continuo e condiviso. Azione continuerà a essere un punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di concretezza e dialogo».