Attualità | 13 ottobre 2025, 09:13

Il presidente Robaldo alla consegna del Premio “Simpatia” a Giovanni Quaglia

Riconoscimento della Confraternita della Raschera e del Brüss di Frabosa Soprana al già presidente della Provincia: occasione per ribadire l’importanza del ruolo delle Province

Il presidente Luca Robaldo durante la premiazione

Ieri, domenica 12 ottobre, il presidente Luca Robaldo ha partecipato alla consegna del Premio “Simpatia” da parte della Confraternita della Raschera e del Brüss di Frabosa Soprana al già presidente della Provincia, professor Giovanni Quaglia.

L’occasione è stata utile per ribadire il ringraziamento dell’ente al professor Quaglia per il servizio reso in sedici anni di presidenza e per richiamare nuovamente la necessità di una riforma che consenta alle Province di tornare a svolgere pienamente il ruolo loro assegnato dalla Costituzione.

