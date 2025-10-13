Le biblioteche di Vicoforte e San Michele presentano la raccolta di poesie “Al cosmo domando”

Venerdì 17 ottobre alle 20.30 nella Sala Polifunzionale di Via al Santuario a Vicoforte, le Biblioteche di Vicoforte e San Michele ospitano l’autrice Silvia Dorascenzi che presenterà la sua raccolta di poesie “Al cosmo domando”.

Silvia Dorascenzi, nata in Sardegna, dal 2017 vive in Piemonte dove lavora come docente di Storia e Filosofia presso i Licei di Mondovì Piazza. Ha vissuto per un breve periodo in Germania durante l’Università e per due anni a Londra nell’intermezzo tra il suo lavoro come giornalista e quello di insegnante. Il periodo londinese è stato particolarmente importante per l’incontro con la poetessa Pascale Petit, conosciuta durante i laboratori presso la Tate Modern.

“Al Cosmo domando” è una raccolta che mette insieme poesie scritte in un arco temporale molto ampio e restituisce un’immagine complessa delle esperienze e dei diversi approcci nei confronti del mondo e della parola. L’indagine filosofica talvolta s’intreccia con quella poetica, senza mai abbandonare la poesia come momento di raccolta dell’interiorità. Dialogherà con l’autrice Simone Mammola supportato da Agnese Robaldo che darà lettura di alcune poesie della raccolta.

L’ingresso è gratuito; è possibile segnalare la propria presenza al numero 338 2061317.