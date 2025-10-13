Residenza Tapparelli di Saluzzo: riparte la palestra di vita-un filo invisibile 2.0

Palestra di vita-un filo invisibile 2.0 presso la Residenza Tapparelli di Saluzzo: giovedì 9 ottobre è ripartita l'iniziativa che è un intervento - trattamento psico-sociale di gruppo, che promuove benessere e stili di vita salutari, considerando la salute come un equilibrio tra corpo mente e vita sociale.

Ideatore è lo psicologo-psicoterapeuta Pietro Piumetti che ha formato il personale della struttura di via Cuneo.

“L’attività trasmette una cultura positiva dell’invecchiamento ,inoltre mira a fornire un sostegno psicologico alla persona valorizzando le risorse dei singoli, del gruppo e della comunità. In questi incontri si stimola la socializzazione, la partecipazione al gruppo instaura un circolo virtuoso di auto-mutuo aiuto che permette alle persone coinvolte di poter cercare insieme una via alternativa di fronte a determinate difficoltà del ciclo di vita”.

L'iniziativa si svolge ogni giovedì presso i locali sala Costanza della Residenza, dalle 15 alle 16.30 con un’offerta libera.

I partecipanti verranno accolti dalle educatrici e le psicologhe che si occupano di condurre la Palestra di Vita e guidare i vari incontri con la partecipazione degli esperti che verranno invitati per sviluppare le diverse tematiche.