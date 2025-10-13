Saluzzo, ricominciano i "Lunedì Cinema": ad aprire è "Lo squalo" di Spielberg

Lunedì 20 ottobre ricomincia la stagione "Lunedì Cinema" organizzata da Ratatoj APS con la proiezione del film "Lo Squalo" di Steven Spielberg (1975), nella versione restaurata in occasione del cinquantesimo anniversario della pellicola.

Prima della proiezione ci sarà la presentazione del progetto "Superottimisti a Saluzzo: tra memoria e territorio", una raccolta di pellicole familiari e amatoriali in formato ridotto, e saranno mostrate alcune immagini già lavorate dall’archivio.

Le pellicole verranno digitalizzate gratuitamente e diventeranno parte di un nuovo archivio collettivo. I materiali raccolti a Saluzzo, troveranno spazio all’interno di una serata di Lunedì Cinema a gennaio.