A Dronero è in arrivo “Duse”, film omaggio ad una delle più grandi figure del teatro italiano

Un omaggio sentito e senza tempo. È in arrivo al CineTeatro Iris di Dronero "Duse" di Pietro Marcello, film dedicato ad una delle più grandi figure del teatro italiano: Eleonora Duse.



Ad annunciarlo è OPS - Officina Per la Scena, con una doppia proiezione: sabato 18 ottobre alle ore 21 e domenica 19 ottobre alle ore 17.

Della Duse Sergio Tofano disse: “La sua recitazione era ridotta alla più pura e limpida essenzialità, assolutamente scevra dei tanti barocchismi e capricci vocali cari alle attrici sue contemporanee”. Attraverso l’intensa interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi, il film restituisce il ritratto di una donna libera e coraggiosa, capace di trasformare il teatro con la forza del suo talento e della sua sensibilità.

Dronero riscoprirà così la vita intensa, appassionata e rivoluzionaria della “Divina”, per anni legata a Gabriele D'Annunzio ed icona della scena teatrale tra Ottocento e Novecento.



