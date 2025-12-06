Confartigianato Cuneo e We Cuneo – Confcommercio hanno acceso la “Magia del Natale” [FOTO e VIDEO]

Ha preso il via ieri, su una scintillante piazza Europa, l’evento “Magia del Natale” organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo, WeCuneo- Confcommercio, Fondazione CRC e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi, ed inserito nelle attività di Cuneo Illuminata – IllumiNatale.

Presenti all’inaugurazione, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero insieme all’assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis. Per Confartigianato hanno partecipato il presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici e il presidente della zona di Cuneo di Confartigianato Cuneo Valerio Romana, mentre a rappresentare Confcommercio c’erano Giorgio Chiesa presidente di We-Cuneo e dell’Associazione Albergatori e Roberto Ricchiardi presidente di Confcommercio Cuneo e consigliere della Fondazione CRC. A celebrare l’arrivo di Babbo Natale su piazza Europa sono intervenuti anche alcuni rappresentanti delle attività artigianali e commerciali della zona.

Da oggi, 6 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, tra sfavillii dorati, ghirlande luminose e melodie festose sarà aperta la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno vivere un piacevole momento di festa con le famiglie. Con l’arrivo di gennaio poi, la casa natalizia si trasformerà nella dimora dell’Epifania, dove la Befana, aiutata da uno spazzacamino, preparerà direttamente le calze “personalizzate” secondo i desideri dei più piccini.

L’atmosfera natalizia verrà inoltre enfatizzata da un ricco programma di spettacoli ed intrattenimenti con diverse attività a tema natalizio.

Il programma è consultabile sul sito

https://about.me/magiadelnatalecuneo



Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)