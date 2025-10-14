Tutto Treno racconta la ferrovia Cuneo-Ventimiglia, il 18 ottobre l’incontro con gli autori

Sabato 18 ottobre, ore 16.30, presso la sede del Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori (Cunifer) in via Roma 8 a Borgo San Dalmazzo (ex mulino Gione), si terrà un incontro pubblico con gli autori del numero speciale della rivista Tutto Treno dedicato alla ferrovia Cuneo–Ventimiglia.







La rivista, punto di riferimento nazionale per gli appassionati di storia e cultura ferroviaria, propone nel numero di ottobre un ampio approfondimento sulla “Ferrovia delle Meraviglie”, con articoli dedicati alla storia della linea, alle sue caratteristiche di esercizio e ai treni più significativi che l’hanno percorsa. Tra i contenuti, anche un servizio fotografico sul plastico in costruzione presso la nuova sede del Cunifer, che riproduce scorci e ambientazioni della linea.



L’incontro, aperto al pubblico e patrocinato dal Comune di Borgo San Dalmazzo, vedrà la partecipazione degli autori Angelo Nascimbene, Francesco Bochicchio e Franco Dell’Amico, due dei quali soci Cunifer. I relatori commenteranno le immagini proiettate e condivideranno testimonianze e curiosità legate alla ferrovia e ai suoi treni più iconici.



A partire dalle ore 15 sarà possibile visitare l’esposizione e il plastico ferroviario allestiti al piano terra della sede. La presentazione inizierà alle ore 16.30 nella sala al primo piano. Ingresso libero.

Per informazioni: cunifer@libero.it