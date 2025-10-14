Riforme e semplificazione, a che punto siamo? Se ne parla a Cuneo con il ministro Casellati

Riforme e semplificazione normativa sono fondamentali per diminuire la burocrazia, risparmiare, avere una giustizia più celere e un governo più stabile. Riformare e semplificare è indispensabile per aiutare le imprese e sostenere i cittadini.

Per saperne di più e soprattutto per conoscere il lavoro svolto dal Governo, si terrà a Cuneo un incontro con Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa. L’appuntamento - organizzato da Forza Italia Cuneo - è per giovedì 16 ottobre alle 17,30 presso la Sala Falco della Provincia di Cuneo, in via Dante 41.

“Meno burocrazia e più semplificazione normativa - sottolinea il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio - sono indispensabili per rendere le nostre istituzioni più vicine ai bisogni dei cittadini e anche per essere più competitivi sul piano internazionale e nell’attrazione degli investimenti. Quello con il ministro Casellati sarà un confronto prezioso”.

“La ministra Casellati, già presidente del Senato - dice l’onorevole Enrico Costa - si sta occupando, oltre che di Riforme istituzionali, con grande tenacia di un tema essenziale per il nostro Paese: le semplificazioni. La burocrazia frena il lavoro di imprese ed enti pubblici ed è un nemico difficile da sconfiggere, per questo apprezziamo il lavoro che la Ministra sta svolgendo. È molto prezioso ed è un onore poterla avere nella Granda, terra in cui le difficoltà del ginepraio normativo si fanno sentire di più, perché le piccole realtà imprenditoriali ed i piccoli Comuni su cui si fonda la nostra terra non hanno le strutture per fronteggiare la burocrazia, perdendo importanti occasioni”.

“L’appuntamento di giovedì 16 ottobre - spiega il segretario provinciale di Forza Italia Franco Graglia - sarà un’occasione per cittadini ed imprenditori per conoscere direttamente dal ministro Casellati, che ringrazio per aver accettato l’invito, il suo lavoro su riforme e semplificazione e come questo incida sulla vita quotidiana di tutti noi, sull’economia e lo sviluppo del nostro Paese”.