La San Vincenzo ha premiato le scuole primarie cuneesi partecipanti al progetto “Pepite”

Pomeriggio di grande festa al Teatro Don Bosco di Cuneo sabato scorso, 11 ottobre, per “We are in the world, we are for the children”, evento organizzato dal Consiglio Centrale di Cuneo della Società di San Vincenzo de Paoli per festeggiare i suoi “170 anni di bene in città”.

Prima dello spettacolo di clownerie e teatro sociale a sostegno del diritto allo studio di bambini e bambine in Guatemala, portato in scena dall’associazione di volontariato Eso Es OdV, si è svolta la premiazione delle scuole primarie cuneesi che hanno partecipato al progetto “Pepite”, lanciato in primavera con l’obiettivo di promuovere l’attenzione delle nuove generazioni al valore e al “dovere” della solidarietà.

I 139 disegni realizzati dai bambini sono stati esposti sulla parete all’ingresso del teatro in un grande patchwork, mentre sul palco è stato consegnato simbolicamente un assegno di 500 euro a ciascuno degli istituti comprensivi che hanno risposto all’invito della San Vincenzo: Borgo San Giuseppe (Bombonina, Castelletto Stura, Madonna delle Grazie, Tetto Canale), Viale Angeli (Nuto Revelli e Lidia Rolfi), Corso Soleri (Paola Garelli), Via Sobrero (Luigi Einaudi) e Oltrestura (Confreria e Bartolomeo Bruni di Passatore).