Scuole e corsi | 04 dicembre 2025, 11:44

Il Baruffi di Ceva tra le eccellenze dell'Eduscopio: "Un riferimento per tutto il territorio"

Il commento dell'assessore Laura Amerio

L'istituto scolastico Baruffi di Ceva si è classificato al secondo posto tra gli istituti tecnici economici della provincia di Cuneo e risulta così tra i migliori in Piemonte.

L'assessore Laura Amerio: "Le classifiche dell'Eduscopio 2025 confermano come l'Istituto Baruffi di Ceva sia al secondo posto tra gli istituti tecnici economici della Provincia di Cuneo e tra i migliori della Regione. Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Comune un'eccellenza scolastica capace di costruire il futuro dei nostri ragazzi, non solo cebani ma anche provenienti dai Comuni limitrofi, a conferma del riferimento che questa realtà rappresenta per tutto il territorio. Ringraziamo il corpo docente, la dirigente e tutti coloro che ogni giorno vivono la scuola, rendendola un luogo di confronto e crescita".

