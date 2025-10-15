Cinema Vittoria di Bra primo in Piemonte: è la sala più amata dalle famiglie

Il Cinema Vittoria di Bra è la sala cinematografica piemontese più virtuosa tra quelle aderenti ad Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) nella terza edizione di "Cinema al Cinema per famiglie", il progetto promosso da Agis per valorizzare la fruizione del grande schermo nelle comunità locali.

Il riconoscimento è stato consegnato martedì 14 ottobre nella sede torinese di Agis, nell'ambito della presentazione della quarta edizione del progetto, che si conferma un successo con oltre 32.300 spettatori, 2.000 tra studenti e docenti coinvolti e 50 sale aderenti in tutta la regione.

Insieme al Cinema Vittoria di Bra sono stati premiati altri cinque cinema piemontesi: tra le sale Anec il Cinema Margherita di Cuorgnè (secondo classificato) e il Cinema Verdi di Candelo (terzo); tra le sale Acec il Cinema Monterosa di Torino, il Cinema Aurora di Savigliano e il Cinema Baretti di Torino.

"Cinema al Cinema" punta a riportare famiglie, scuole e giovani spettatori nelle sale cinematografiche, considerate presidi culturali, sociali e aggregativi fondamentali per il territorio. Da ottobre a maggio, ogni mese viene proposto un appuntamento dedicato al pubblico under 12, con biglietti a 3,50 euro, in un circuito di 35 sale distribuite su tutte le province piemontesi, comprese le aree periferiche.

Gli esercenti possono scegliere da una selezione di oltre 100 titoli, accompagnati da episodi del cortometraggio "Choices & Changes" di Miriam Muraca, prodotto da Zenit Arti Audiovisive, che racconta storie di scelte e cambiamenti.

Oltre al calendario per famiglie, il progetto prevede proiezioni speciali legate alle Giornate mondiali: il 10 dicembre 2025, in occasione della "Giornata Mondiale dei Diritti Umani", verrà proiettato Anywhere Anytime di Milad Tangshir; il 12 maggio 2026, per la "Giornata internazionale dell'infermiere", sarà la volta de L'ultimo turno di Petra Biondina Volpe. Entrambi gli appuntamenti prevedono la presenza di ospiti ed esperti per approfondimenti.

Il progetto continua inoltre a collaborare con l'Università di Torino – DAMS e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, per favorire una visione critica e consapevole del cinema. Rivolti alle scuole, in occasione della "Giornata Internazionale dello Studente" (17 novembre), verranno organizzati incontri in tutte le otto province per presentare le attività disponibili agli istituti scolastici.

Al centro del progetto ci sono anche gli esercenti e i lavoratori delle sale, che potranno partecipare a percorsi di formazione professionale, networking e alle Giornate professionali dedicate all'esercizio, tra cui l'ottava edizione del Torino Film Industry.

"Più spettatori in sala ma con meno frequenza, questo ci dicono i dati a livello nazionale – spiega Marta Valsania, segretaria generale Agis Piemonte Valle d'Aosta –. 'Cinema al Cinema' si innesta in questa tendenza con la volontà, soprattutto per il pubblico under 12, di invertire la rotta stimolando una frequentazione più abituale delle sale per ricordare come il Cinema sia sempre luogo di aggregazione, intrattenimento e cultura".

"Cinema al Cinema" è sostenuto da Regione Piemonte nell'ambito del bando "Valorizzazione sale cinematografiche" e realizzato in collaborazione con ANEC, ACEC, FICE, Film Commission Torino Piemonte, Università degli Studi di Torino – DAMS, SNCCI, Associazione Piemonte Movie e Ufficio Scolastico Regionale Piemonte.