Sciopero nazionale, possibili disservizi nella raccolta rifiuti

In occasione dello sciopero nazionale previsto per venerdì 17 ottobre, dopo Csea, anche il Consorzio ecologico del Cuneese avvisa la popolazione che potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti sul territorio.
Per questa ragione fa appello alla collaborazione dei cittadini nel limitare i conferimenti.
Saranno, altresì, garantiti i servizi minimi essenziali con particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali, case di cura, ospedali, caserme, mense scolastiche.