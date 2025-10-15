Scuola cuneese in lutto: è morta Bianca Maria Anigello, amata dirigente scolastica

Lutto nel mondo della scuola cuneese.

Stamattina è morta Bianca Maria Anigello, stimata e benvoluta dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe. Aveva 58 anni.

Napoletana, laureata in Lettere, docente al Liceo classico di Cuneo, nel 2011 aveva vinto il concorso ed era diventata preside, ruolo che, fino a quando la salute glielo ha permesso, ha ricoperto con grinta e determinazione. Aveva anche una grande capacità di fare squadra e di coinvolgere il corpo docente.

Malata da tempo, a settembre non era rientrata a scuola.

Negli scorsi anni scolastici, invece, non aveva mai rinunciato a quel lavoro che amava tanto.

Nonostante la malattia e la fatica delle cure, aveva continuato ad andare a scuola e a portare avanti tanti progetti, in particolare quelli Erasmus, in cui credeva molto, convinta che il confronto con le scuole degli altri Paesi europei avrebbe arricchito e portato beneficio all'istituto che dirigeva e al corpo docenti che guidava.

La dirigente lascia il marito Luigi Losardo, medico cardiologo dell'ospedale di Cuneo, le figlie Fulvia a Francesca, la mamma Luciana, la sorella Barbara con Gianluca, il fratello Gaetano e la cognata Maria.

Il funerale verrà celebrato venerdì 17 ottobre alle 14.30 nella parrocchia del Sacro Cuore, dove domani alle 17.30 ci sarà la recita del Rosario.

La salma sarà cremata presso il Tempio di Magliano Alpi.

Alla famiglia di Bianca Maria Anigello le più sentite condoglianze da parte della redazione di Targatocn.

Qui alcune immagini tratte da articoli pubblicati dal nostro giornale.