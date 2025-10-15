A Battifollo la tradizionale Castagnata con una camminata tra i boschi secolari della valle Mongia

La Pro Loco di Battifollo organizza per il 19 ottobre l'edizione numero 49 della tradizionale castagnata. La festa locale che celebra la castagna, prodotto principe dei boschi del piccolo pase della valle Mongia.

Per l'occasione viene organizzata una camminata tra i castagni secolari e ancora produttivi, grazie alle attenzioni e cure dei proprietari, per fare immergere i partecipanti nella pace e appagamento che queste opere naturali infondono. La passeggiata avrà inizio dal salone della Pro Loco, presso la piazza del municipio, con ritrovo dalle ore 10.00, per iniziare il percorso per le 10.30. Al termine dell'escursione, verso mezzogiorno, sarà servito il pranzo: Vitello tonnato; Tortino di Porri con bagna cauda; insalata sedano, noci e tuma; Gnocchi con farina di castagne bio ai formaggi; cinghiale con purè e Torta di nocciole, quest'ultima a cura dell'Azienda Agricola Roascio Marinella. Pranzo al costo di €. 25.00 escluse bevande.

Al pomeriggio, a partire dalle 15.00, comincerà la distribuzione di caldarroste. Sarà presente truccabimbi a cura dell'artista ART-IKA, offerta dalla pro loco e sarà possibile effettuare giri in carrozza a cura dell'ASD LA CANUNIA al costo di €. 5.00 a adulto e gratis per bambini.

Per tutta la giornata saranno presenti banchi di hobbisti e mercato di prodotti locali.