Diocesi di Mondovì, una mostra e un ciclo di incontri in programma tra ottobre e dicembre

In occasione del Giubileo ordinario 2025, l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici è promotore del progetto " NEL TUO NOME, l’arte parla di comunità ", un’iniziativa che coinvolge le diocesi italiane con l’obiettivo di dare risalto all’impegno delle comunità cristiane, di ieri e di oggi, nel conservare, valorizzare e tramandare il patrimonio culturale.

La Diocesi di Mondovì aderisce al progetto con la mostra "In cammino tra Fede e Cultura" visitabile dal 25 ottobre presso il Palazzo Vescovile e la Cattedrale di San Donato. Il progetto è a cura di don Gianluca Popolla, Massimiliano Caldera, Laura Barello, Donatella Donà.

In esposizione pregevoli beni tra i quali si segnalano la statua reliquiario argentea di Sant’Evasio, un crocifisso ligneo del ‘400, una tela dell’Annunciazione di Andrea Pozzo e due manufatti lignei rappresentati un mappamondo e un globo celeste provenienti dalla biblioteca del Seminario.

Cattedrale e Vescovado sono due importanti e significativi tasselli storico artistici del centro storico. I Volontari per l'Arte della Diocesi accoglieranno il pubblico con visite alla mostra, al complesso vescovile e all'edificio sacro all'interno del quale sarà possibile ammirare il restauro dell'altare rinascimentale scolpito da Giovanni Sormano nel 1507.

Di fronte alla Cattedrale cittadina si trova il Palazzo Vescovile, dimora dei vescovi monregalesi da oltre seicento anni. Il complesso è stato oggetto di un recente intervento di conservazione. Nel 2024 sono stati completati i lavori afferenti alcuni ambienti di pregio, ai quali si sono succedute le fasi di progetto conservativo degli apparati decorativi che hanno condotto nell'estate 2025 al completamento dell'importante progetto di valorizzazione di un ciclo di affreschi trecenteschi. L'intervento, avviato su impulso del Vescovo mons. Egidio Miragoli, presenta una buona porzione dell'apparato che si poneva a ornamento della parete laterale dell'antica cappella dedicata a Sant'Antonio Abate. A sorprendere il visitatore saranno la grande scena con la Natività cui si affiancano i frammenti di altri due episodi della vita di Sant’Antonio. Completa la decorazione un Cristo di Pietà con la Madonna e San Giovanni.

La mostra "In cammino tra Fede e Cultura" è stata realizzata con il contributo dell’8xmille e si potrà visitare gratuitamente - grazie al prezioso supporto dei Volontari per l'Arte - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Sabato 25 e domenica 26 ottobre

Sabato 8 e domenica 9 novembre

presso il Palazzo Vescovile

Sabato 6 e 13 dicembre

Domenica 7 e 14 dicembre

presso la Cattedrale di San Donato

Info e prenotazioni: 339.6143781