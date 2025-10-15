Truffe digitali: la Banca di Cherasco organizza un evento formativo per aiutare i giovani a riconoscerle e difendersi

Le truffe digitali sono oggi una minaccia concreta e in continua evoluzione. Colpiscono attraverso i nostri dispositivi, ma si fondano soprattutto su meccanismi psicologici, sfruttando emozioni, abitudini e automatismi mentali. Per questo motivo Banca di Cherasco ha organizzato un evento formativo gratuito rivolto ai Giovani Soci e aperto a tutta la comunità interessata ad approfondire questi temi.

L’incontro, intitolato “Truffe digitali: quando è la mente a cadere nella rete”, si terrà giovedì 23 ottobre 2025, dalle ore 16 alle 19, presso l’Auditorium della Banca di Cherasco, in via Bra 15. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per riconoscere e difendersi dalle minacce informatiche, unendo l’approccio tecnico a quello psicologico.

Durante l’evento interverranno due figure di alto profilo. Nino D’Amico, esperto di sicurezza informatica, affronterà i principali strumenti di attacco oggi in uso da parte dei truffatori digitali, tra cui phishing, social engineering, messaggi falsi e trappole invisibili. A seguire, lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Rossetti, specializzato in bias cognitivi, illustrerà come la mente umana possa essere facilmente ingannata e manipolata, spiegando perché spesso ci fidiamo di chi non dovremmo e quali sono i meccanismi che ci rendono vulnerabili.

A rendere ancora più speciale l’iniziativa sarà la partecipazione, in qualità di ospite d’eccezione, di Teo Musso, fondatore del birrificio artigianale Baladin. Attraverso il racconto della sua esperienza imprenditoriale, offrirà una riflessione sulla capacità di adattarsi al cambiamento, sull’autenticità e sulla resilienza, valori fondamentali anche nel contesto della sicurezza digitale.

Nel corso dell’incontro, dieci partecipanti saranno selezionati per accedere gratuitamente a un percorso formativo innovativo offerto dalla Banca, che prevede un’esperienza breve, immersiva e interattiva basata su miniserie, gamification e formazione esperienziale.

Al termine dell’evento, i presenti potranno partecipare a un momento conviviale con aperitivo e degustazione delle birre Baladin.

La partecipazione è gratuita ma con posti limitati. È pertanto richiesta la prenotazione, scrivendo a relazioniesterne@bancadicherasco.it oppure telefonando al numero 0172 486719 o 0172 486701 .

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con HRC, CyberBrain e Baladin.