Grande successo per la Festa d’Autunno di Pagno fra tradizione gusto e convivialità

Anche quest’anno Pagno, nel cuore della valle Bronda, ha fatto il pieno di entusiasmo e partecipazione con la sua Festa d’Autunno, che ha registrato un’affluenza straordinaria. L’evento si è confermato come un appuntamento attesissimo per chi ama le tradizioni, i sapori della terra e la convivialità tipica di questa stagione.

Il sindaco Nico Giusiano ha espresso la sua soddisfazione: “Un sincero grazie a tutti i visitatori, ai volontari della Pro Loco, dell’associazione Ala Veja e dell’AIB, oltre agli amministratori comunali che con impegno e dedizione hanno lavorato per mesi per rendere possibile questa manifestazione”.

Come da tradizione, l’iniziativa ha saputo unire profumi, colori e cultura, valorizzando le eccellenze agricole e il patrimonio della valle Bronda. Nel weekend appena trascorso, il Comune guidato dal sindaco Giusiano ha ospitato la ventunesima edizione della Mostra Ortofrutticola, cuore pulsante della Fiera d’Autunno, organizzata dall’associazione Ala Veja con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il sostegno di enti e sponsor locali.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 11 ottobre nel salone polivalente “La Crusa”, alla presenza del consigliere regionale Mauro Calderoni, del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, del sindaco di Brondello Paolo Radosta, del prosindaco di Castellar Eros Demarchi e del consigliere provinciale Silvano Dovetta.

“È un evento che si rinnova e migliora di anno in anno, a dimostrazione di quanto la comunità creda e investa nelle proprie tradizioni”, hanno commentato gli organizzatori, sottolineando il valore della collaborazione tra le realtà locali.

Durante l’intero fine settimana, Pagno si è trasformata in un vivace centro di festa e incontro, con strade animate da visitatori e famiglie, attratti non solo dalle esposizioni e dai prodotti tipici, ma anche dalle tante iniziative collaterali, come la visita al Museo della Vespa di Dario Ghiglia.

“È andata molto bene – dice il sindaco di Pagno Nico Giusiano – è passata molta gente soprattutto nel pomeriggio di domenica. Venerdì sera il teatro era pieno e anche la cena di sabato ha avuto grande partecipazione. Domenica mattina il convegno è stato molto seguito, grazie anche agli interventi del sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo e Giacomo Ballari di Agrion che ringrazio per la presenza”.

Una tre giorni fra tradizione e condivisione che ha confermato, ancora una volta, quanto la Festa d’Autunno di Pagno sia un appuntamento capace di unire generazioni e di valorizzare il territorio in tutte le sue sfumature.