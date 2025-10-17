Landini e l'epiteto a Meloni: "Serve rispetto, non clima di odio"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Egr. Direttore,



il sindacalista della

CGIL Maurizio Landini, quello degli scioperi per la flottiglia, colui che ha firmato contratti di lavoro per 5 euro l’ora, colui che è riuscito in un'altra impresa che non è quella di lottare per i lavoratori così come il suo ruolo dovrebbe portarlo a fare ma quella di aver dato della 'cortigiana' alla Premier Giorgia Meloni.

'Ora - dice Maurizio De Lio, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Savigliano - è giunto il momento di dire basta a queste continue ingiurie, minacce ed epiteti rivolti alla nostra Premier. Landini dovrebbe essere colui che nel suo ruolo di mediatore tra lavoratori e Governo, dovrebbe con i toni giusti trattare per i diritti dei lavoratori, a partire dai salari per arrivare alla sicurezza sul lavoro, temi oggi più che mai al centro dei dibattiti. Invece, continua a inveire contro Governo e Premier instaurando un clima di odio che non aiuta sicuramente né i lavoratori né tantomeno l’ordine pubblico e la sicurezza delle nostre città.

Bisogna fare capire a queste persone che stanno andando nella direzione sbagliata e che il rispetto viene prima di tutto. Cosa stiamo insegnando ai nostri figli e alle nostre figlie? Ci domandiamo spesso come mai le nuove generazioni non hanno più valori, non hanno più rispetto.

Sarà mica perché persone che hanno ruoli importanti nella società, come il Sig. Landini, non hanno idea di cosa vuol dire la parola rispetto?'





Circolo Fratelli d’Italia Savigliano”