Alba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, la soddisfazione della maggioranza consigliare: "Investire nella cultura come motore di sviluppo, rigenerazione e coesione sociale"

Grande soddisfazione, in seno alla maggioranza consigliare albese, per il riconoscimento della città quale Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027.

LA NOTA UFFICIALE

La maggioranza consigliare accoglie con grande soddisfazione la proclamazione di Alba come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027. Una scelta che conferma la bontà della linea culturale promossa dalla Giunta: investire nella cultura come motore di sviluppo, rigenerazione e coesione sociale.

Il progetto vincente, “Le fabbriche del vento”, rappresenta perfettamente questa visione: trasformare spazi e comunità in laboratori di creatività, innovazione e partecipazione. L’assegnazione, accompagnata da un finanziamento di 1 milione di euro, premia una proposta che unisce arte, territorio e futuro. E proprio la diffusione sul territorio è nostro motivo d’orgoglio e frutto di un impegno costante. Pensare la cultura, renderla accessibile, sostenibile e capace di generare economia questa è la visione.

La vittoria di Alba – scelta tra finaliste prestigiose come Foligno-Spoleto, Pietrasanta e Termoli, con i loro ambiziosi progetti territoriali – è il riconoscimento di una proposta che unisce visione artistica, rigenerazione urbana, coesione sociale e partecipazione delle comunità locali.

Ci teniamo a ringraziare chi si è adoperato per la stesura del dossier a partire dal Sindaco fino ad arrivare all’assessora Pasini senza dimenticare il capo di Gabinetto Gioetti e tutta la Giunta. Di fondamentale importanza l’apporto di Nicolas Ballario, della presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e tutti coloro che hanno collaborato.

Particolare apprezzamento lo vogliamo riconoscere al Presidente Alberto Cirio che ha accompagnato la delegazione nella presentazione del dossier. Quando si fa squadra si vince e abbiamo vinto tutti.