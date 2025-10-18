Bra, l’associazione Albedo invita alla serata “Scarpe (s)comode, l’arte del riuso”

Risparmiare, fare del bene all’ambiente e anche al proprio guardaroba. Dalla teoria, passiamo alla pratica con l’associazione Albedo, che invita alla serata culturale dal titolo “Scarpe (s)-comode, l’arte del riuso e l’impatto delle scarpe nella società”.
Appuntamento martedì 21 ottobre, alle ore 21, presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148) a Bra, per conversazioni e confronti animati da Francesco Matera, presidente dell’Associazione Calzolai 2.0. Un modo per ridare nuova vita alle cose con qualche trovata un po’ originale. Perché la moda gira, ma le cose belle restano.
Spoiler, l’evento non è proprio gratis: ingresso libero per i soci e contributo minimo di 5 euro per i non soci. Noi vi consigliamo di non perdervelo, anche per passare un momento diverso dal solito.