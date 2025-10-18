 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 18 ottobre 2025, 20:10

Valgrana, al via il potenziamento della rete fognaria in via Roma

Lavori dell'Unione Montana Valle Grana in accordo con Acda per modernizzare le infrastrutture del centro storico

Sono in corso nel centro storico di Valgrana i lavori di sostituzione della condotta fognaria e raddoppio della rete di raccolta delle acque bianche e nere lungo via Roma. L'intervento, realizzato dall'Unione Montana Valle Grana in accordo di programma con Acda S.p.A., interessa il tratto compreso tra il vicolo del canale, di fronte al Municipio, e il confine del paese.

Il progetto, finalizzato a migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema fognario comunale, rappresenta un importante passo avanti nell'ammodernamento delle infrastrutture idriche del centro abitato.

I lavori sono finanziati in parte dal gestore del servizio idrico integrato e in parte attraverso il contributo ambientale versato dagli utenti nelle bollette del consumo idrico.

L'Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per il lavoro della ditta "La Passatore", che sta conducendo i lavori con solerzia e professionalità, e ha ringraziato i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante le operazioni in corso.

L'intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture idriche della Valle Grana, volto a garantire maggiore efficienza e sostenibilità nella gestione delle risorse idriche del territorio.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium