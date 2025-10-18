Valgrana, al via il potenziamento della rete fognaria in via Roma

Sono in corso nel centro storico di Valgrana i lavori di sostituzione della condotta fognaria e raddoppio della rete di raccolta delle acque bianche e nere lungo via Roma. L'intervento, realizzato dall'Unione Montana Valle Grana in accordo di programma con Acda S.p.A., interessa il tratto compreso tra il vicolo del canale, di fronte al Municipio, e il confine del paese.

Il progetto, finalizzato a migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema fognario comunale, rappresenta un importante passo avanti nell'ammodernamento delle infrastrutture idriche del centro abitato.

I lavori sono finanziati in parte dal gestore del servizio idrico integrato e in parte attraverso il contributo ambientale versato dagli utenti nelle bollette del consumo idrico.

L'Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per il lavoro della ditta "La Passatore", che sta conducendo i lavori con solerzia e professionalità, e ha ringraziato i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante le operazioni in corso.

L'intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture idriche della Valle Grana, volto a garantire maggiore efficienza e sostenibilità nella gestione delle risorse idriche del territorio.