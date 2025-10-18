Fiera del Marrone di Cuneo: le Proloco della provincia protagoniste in Piazza Europa

Prende il via in Piazza Europa l'atteso appuntamento gastronomico che vede protagoniste le Proloco della provincia in occasione della Fiera del Marrone di Cuneo.

Tra le proposte più originali spicca quella della Proloco di Cinzano, che porta nel cuore della città il suo KeBun, una piadina arrotolata farcita con Pulled Pork, carne di maiale cotta a bassa temperatura che promette di conquistare i palati più esigenti.

L'appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 ottobre, quando Piazza Europa si trasformerà in un vero e proprio polo della tradizione culinaria locale. Le Proloco della provincia proporranno ai visitatori della Fiera del Marrone un'ampia selezione di piatti tipici e specialità del territorio.

Il KeBun di Cinzano si presenta come un piatto unico e prelibato, preparato con una tecnica di cottura lenta che esalta la morbidezza e il sapore della carne, promettendo un'esperienza gastronomica memorabile.

Tutti i visitatori della Fiera del Marrone sono invitati a fermarsi in Piazza Europa per scoprire e assaggiare le prelibatezze preparate dalle Proloco, in un'occasione che unisce tradizione, qualità e passione per l'enogastronomia locale.