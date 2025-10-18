Il Rotary Club Cuneo 1925 ha celebrato 100 anni di storia con un convegno e un concerto [VIDEO E FOTO]

Un secolo di storia, valori e progetti al servizio della città. Il Rotary Club Cuneo 1925 ha celebrato sabato 18 ottobre il traguardo dei 100 anni con un evento speciale al Teatro Toselli che ha unito riflessione e cultura.

Il programma della giornata celebrativa è iniziato alle 15.30 con un convegno aperto al pubblico dedicato ai "Cento anni di valori, di progetti, di storia" del sodalizio cuneese. Un momento di confronto per ripercorrere il cammino del club e delineare le prospettive future dell'associazione che dal 1925 opera sul territorio.

A seguire, alle 17.30, il Teatro Toselli ha ospitato il concerto dell'Orchestra B. Bruni, momento artistico che ha concluso la giornata celebrativa. L'ensemble musicale ha offerto al numeroso pubblico presente un repertorio di alta qualità, suggellando degnamente questo importante anniversario.

L'evento ha goduto del patrocinio del Comune di Cuneo e della Provincia, a testimonianza del riconoscimento del ruolo svolto dal Rotary Club nella comunità locale nel corso di un secolo di attività.

Il presidente del Rotary Club Cuneo 1925, Daniel Gallina, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo per un'associazione che ha attraversato un secolo di trasformazioni sociali mantenendo sempre viva la propria missione di servizio alla comunità.

L'appuntamento ha rappresentato anche un'occasione per la cittadinanza di conoscere più da vicino l'attività del club e i progetti che caratterizzano il suo impegno sul territorio cuneese.

Di seguito pubblichiamo il video con le interviste.