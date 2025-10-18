Vintage Garage a Madonna dell'Olmo ha fatto il pieno

Come citava la locandina pubblicata sui social dagli organizzatori, l’edizione 2025 di “Vintage Garage” ad accesso gratuito, allestita presso il Centro Commerciale Big Store nella giornata di sabato 18 ottobre, ha fatto il pieno, esaurendo ben presto gli spazi espositivi a disposizione, segno che questo tipo di eventi è molto gradito sia agli espositori, che ai visitatori che, oltretutto, non devono sborsare un euro, in quanto gli spazi sono messi a disposizione gratuitamente dagli organizzatori.

[Una Della Ferrera con trasmissione a cinghia del 2015]

Oltre duecento gli stand espositivi presenti, dislocati in parte nei parcheggi coperti del centro commerciale ed in parte negli spazi esterni allo scoperto, che hanno attratto una moltitudine di visitatori ed anche diversi frequentatori dei locali commerciali, incuriositi dall’ingombrante esposizione, grazie anche alle favorevoli condizioni atmosferiche.

[Esposizione Volkswagen]

Girovagando tra gli stand si potevano ammirare una quantità impressionante di ricambi per auto e moto, cicli, accessori, abbigliamento, riviste, modellini, memorabilia, moto ed auto, veicoli in prevalenza relativamente vecchi, con qualche raro esemplare più datato, mentre non sono mancati mezzi, sia a due, che a quattro ruote, più recenti.

Il successo fatto registrare da questo appuntamento, unico del genere in provincia, fa capire l’utilità di un evento come questo, che consente agli appassionati di trovare quasi tutto quanto cerca per il restauro del proprio mezzo o per arricchire la sua collezione, senza recarsi alle mostre scambio più grandi e rinomate, per raggiungere le quali occorre macinare tanti chilometri.