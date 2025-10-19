Il Distretto del Cibo del Roero conquista Roma e sbarca a "Gusta Cherasco"

Tre tappe fondamentali in poche settimane per il Distretto del Cibo del Roero: dopo il successo a Cheese 2025 e il trionfo romano con PiemonteIs, ora l'appuntamento è con "Gusta Cherasco" il 25 e 26 ottobre.

La manifestazione nella Città delle Paci segna un momento storico: Cherasco è infatti entrata ufficialmente a far parte del Distretto del Cibo del Roero. Una scelta non casuale per un comune che vanta una tradizione millenaria negli orti botanici di origine religiosa e che si distingue come capitale italiana dell'elicicoltura.

"L'ingresso di Cherasco arricchisce la nostra rete con un patrimonio unico di storia e agricoltura", sottolinea Silvio Artusio Comba, presidente del Distretto. "Durante Gusta Cherasco presenteremo il meglio delle nostre produzioni, rafforzando il legame con una città che rappresenta perfettamente l'equilibrio tra tradizione e innovazione".

Il 14 ottobre il Distretto ha brillato all'evento di presentazione di PiemonteIs a Roma, dove il marchio di eccellenza piemontese ha catturato l'attenzione di istituzioni e media nazionali. Un successo che ha permesso al presidente Artusio Comba di illustrare il piano strategico del Distretto, premiato e finanziato dal bando MASAF.

[Da sinistra: l'assessore della Regione Piemonte all'agricoltura Paolo Bongiovanni e Silvio Artusio Comba, durante le'evnto di PiemonteIs a Roma il 14 ottobre]

"Vogliamo essere un motore di innovazione", ha spiegato Artusio Comba davanti alla platea romana. "Il nostro modello integra agricoltura, turismo e sostenibilità, creando una rete virtuosa tra imprese e territori che sta già ispirando altre realtà, come il Gal delle Terre Verdi Teramane".

In sole tre settimane, il Distretto del Cibo del Roero ha così consolidato la sua posizione di leadership: da Cheese alla Capitale, fino al prossimo appuntamento di Cherasco. Una strategia che punta a valorizzare le eccellenze locali attraverso eventi di richiamo nazionale, costruendo ponti tra produttori, territori e consumatori.

[Uno scorcio del padiglione della Regione Piemonte a Cheese durante la presentazione del presidente del Distretto del Cibo del Roero, Silvio Artusio Comba]

L'appuntamento è quindi per il 25 e 26 ottobre a "Gusta Cherasco", dove le migliori produzioni del Roero incontreranno il pubblico in una cornice storica d'eccezione, confermando la missione del Distretto: unire persone e territori attraverso la cultura del cibo di qualità.