Al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo arriva “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis

Prosegue al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo la rassegna “Lunedì Cinema”, organizzata da Ratatoj APS, con una pellicola di forte impatto emotivo e politico. Lunedì 27 ottobre alle ore 21 sarà proiettato “Tutto quello che resta di te” (2025), diretto, scritto e interpretato da Cherien Dabis, nella versione originale con sottotitoli in italiano. Vincitore del Premio Internazionale della Critica FIPRESCI alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes e del 69° San Francisco International Film Festival, il film rappresenta la candidatura ufficiale della Giordania agli Oscar 2026 come Miglior Film Internazionale.​

Ambientato tra il 1948 e il 1988, il film racconta la storia di tre generazioni di una famiglia palestinese costretta a confrontarsi con l’esilio e la perdita di identità. La narrazione si apre in Cisgiordania durante la Prima Intifada: Noor, adolescente ribelle, prende parte alle proteste contro l’occupazione israeliana, ma un evento drammatico diventa il punto di partenza di un lungo racconto della madre, che ripercorre quarant’anni di dolore e resilienza, dal trauma della Nakba all’esilio nei campi profughi. Con grande forza visiva e poetica, Dabis restituisce una visione corale e universale del dolore, della memoria e della speranza che segna la storia palestinese.​

Distribuito in Italia da Officine UBU, “Tutto quello che resta di te” è una riflessione potente sull’identità e sulla sopravvivenza culturale, dove le emozioni si fanno linguaggio universale. Ratatoj APS sottolinea come il film offra “uno spaccato su tre generazioni e sulla sofferenza che la Storia impone a tante persone, ricordandoci che il cinema è anche un mezzo per raccontare, denunciare e mantenere vive la memoria e la voce dei popoli oppressi”.

Il costo del biglietto è di 7 euro, con ingresso gratuito per i soci ARCI. Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2025/2026 e il contributo associativo per l’intera rassegna “Lunedì Cinema”, che d diritto all’ingresso gratuito a tutti i film della stagione.