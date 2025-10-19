 / Eventi

Eventi | 19 ottobre 2025

Successo per la tradizionale “Festa del Volontariato” di Genola

Celebrati ieri i cittadini impegnati in attività per la comunità. Duecento i presenti alla cena

Successo ieri, sabato 18 ottobre, per la “Festa del Volontariato” di Genola, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali.  Anche per il 2025 si è tenuto l’appuntamento in segno di gratitudine per l’impegno profuso in varie attività a favore della comunità genolese.

Dopo la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, celebrata da don Danilo Bedino e dedicata ai gruppi di volontariato del territorio rappresentati dai loro labari, 200 persone hanno partecipato al PalaQuaquara alla cena in loro onore. 

Cristiano Sabre

