Successo per la tradizionale “Festa del Volontariato” di Genola

Successo ieri, sabato 18 ottobre, per la “Festa del Volontariato” di Genola, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. Anche per il 2025 si è tenuto l’appuntamento in segno di gratitudine per l’impegno profuso in varie attività a favore della comunità genolese.
Dopo la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, celebrata da don Danilo Bedino e dedicata ai gruppi di volontariato del territorio rappresentati dai loro labari, 200 persone hanno partecipato al PalaQuaquara alla cena in loro onore.