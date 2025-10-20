Gruppo Scout Saluzzo 1: il sindaco Demaria inaugura il nuovo anno con gli 80 giovani

La visita e il saluto del sindaco Franco Demaria hanno “inaugurato” domenica 19 ottobre il nuovo anno scout per il gruppo «Saluzzo 1» che fa parte dell’associazione nazionale Agesci.

Bambini, giovani e i capi nel fine settimana hanno organizzato la loro “Uscita di apertura” proprio in città.

«È un vero piacere essere qui per incontrarvi – ha detto il primo cittadino -: siete una realtà vivace e sana, che coinvolge tante famiglie e mira ad educare le nuove generazioni. Siamo felici di supportarvi come Amministrazione comunale e continueremo a farlo».

Supporto e aiuto che, infatti, ci sono stati anche per il weekend. Un piccolo gruppo di scout, grazie alla disponibilità del Comune e dell’associazione Ur.Ca, è stato ospitato nell’Antico palazzo comunale, mentre ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni, con i capi accompagnatori, hanno montato le tende nel nuovo e stupendo parco di Vigna Ariaudo, con vista sulla città vecchia e su mura e torre.

Infine, i giovani dai 17 ai 21 anni sono stati ospiti dalla famiglia Giraudo nel pratone sotto la cappella di San Lorenzo, sulla cima della collina saluzzese.

Domenica tra la tarda mattinata e il pomeriggio tutti gli scout, un’ottantina dagli 8 ai 21 anni, hanno giocato insieme proprio a Vigna Ariaudo dove c’è stato l’incontro con il sindaco dove è stata poi celebrata la messa con l’assistente ecclesiastico don Marco Casalis (che è anche parroco di Piasco).

«Anche quest’anno, non senza criticità – spiegano i capi scout – siamo riusciti a trovare adulti volontari per organizzare le nostre attività. Sono tante le famiglie, e quindi le bambine e bambini, che chiedono di partecipare ai nostri giochi e, purtroppo, ogni anno dobbiamo respingere numerose richieste. Infatti, basterebbero 3-4 volontari in più con 5- 6 ore disponibili ogni settimana per riuscire a coinvolgere altri 30-40 bambini. Se qualcuno volesse unirsi a noi, se ci sono adulti che si sono trasferiti in città ultimamente con o senza esperienza scout altrove, se ci sono persone interessate o curiose, fatevi avanti e così ci aiuterete nella costruzione di un mondo di pace, più giusto, più sostenibile, abitato da cittadine e cittadini consapevoli, critici, attivi e protagonisti».