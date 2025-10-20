 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 ottobre 2025, 09:48

Pranzo sociale e premiazione dei volontari della Croce Rossa di Racconigi

Celebrati i volontari con 10, 20, 25, 35 e 40 anni di servizio durante l'evento al ristorante "Lago dei Salici" di Caramagna Piemonte

Pranzo sociale e premiazione dei volontari della Croce Rossa di Racconigi

Nella giornata di domenica 19 ottobre si è svolto, presso il ristorante “Lago dei salici” di Caramagna Piemonte, il pranzo sociale del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana, durante il quale sono stati premiati i volontari con 10, 20, 25, 35 e 40 anni di anzianità.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente e dal vicepresidente del Comitato di Racconigi, rispettivamente Livio Ferrara e Giorgio Amoroso, dal sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, e dal sindaco di Caramagna Piemonte, Francesco Emanuel. Ha preso parte all’evento anche la signora Rossella Osella.

Per i 10 anni di servizio sono stati premiati Agnese Biasi, Bernardino Luino, Antonio Rugolo e Lorenzo Tavella; per i 20 anni di servizio ha ricevuto il premio Alfio Emanuele.

[Premiazione Lorenzo Tavella (10 anni)]

[Premiazione Bernardino Luino (10 anni)]

Per i 25 anni di servizio sono stati premiati Valerio Bergesio e Agazio Riitano; per i 35 anni Guido Grosso e per i 40 anni Lucia Soldano.

[Premiazione Agazio Riitano (25 anni)]

[Premiazione Guido Grosso (35 anni)]

[Premiazione Lucia Soldano (40 anni)]

La premiazione si è conclusa con un momento conviviale tra i volontari della Croce Rossa, anche se non erano presenti tutti i premiati.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium