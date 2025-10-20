 / Cronaca

Cronaca | 20 ottobre 2025, 16:54

Guarene, camino di un’abitazione a fuoco in frazione Vaccheria

L’allarme poco dopo le ore 13.30. Intervenuti i Vigili del Fuoco

Immagine d'archivio

Si è risolto grazie all’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti da Alba col cestello "tridimensionale" l’incendio che nelle scorse ore ha interessato il camino di un’abitazione in frazione Vaccheria di Guarene, all’incrocio tra corso Asti e via Molino Vecchio.

A prendere fuoco l’impianto a servizio di una termocucina.

L’allarme intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 20 ottobre. Poco più di un’ora dopo la squadra ha terminato l’intervento con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del camino.

Redazione

