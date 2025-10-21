Alba, giovedì interruzione della corrente elettrica a San Rocco Seno d'Elvio

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti giovedì 23 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 in Frazione San Rocco Seno d’Elvio dai numeri 1 a 7, da 11 a 13, 47, 51, da 97 a 107, 13a, 37bis, 51bis, da 2 a 14, 36, da 48 a 50, 94, 98, da 102 a 106, 6a, 8b, ip, senza numero civico.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.