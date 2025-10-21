Cuneo: ubriaco aggredisce una coppia in corso Giolitti, fermato dalla Polizia Locale

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale di Cuneo all’autorità giudiziaria per tentate lesioni aggravate, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti che hanno messo nei guai il soggetto, un quarantenne, si sono verificati nella tarda serata di giovedì 16 ottobre, in corso Giolitti.

Intorno alle 22, una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nella zona del quadrilatero per i consueti controlli di sicurezza urbana, è stata avvisata da un residente di una violenta aggressione in corso ai danni di una coppia. Rapido l’intervento degli agenti, che non hanno avuto vita facile nel tranquillizzare l’aggressore, in evidente stato di alterazione da alcol. Fortunatamente i due aggrediti, marito e moglie, non hanno riportato gravi conseguenze.

Oltreché al deferimento, al quarantenne è stato imposto l’ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona dove sono avvenuti i fatti, come previsto dall’ordinanza sindacale per il contrasto del degrado urbano, emanata a inizio mese.