Cuneo: Officina Santachiara, weekend di teatro per famiglie con Dispari Teatro

Due giorni dedicati alle famiglie e ai più piccoli all'Officina Santachiara, presso la ex Chiesa di Santa Chiara in via Savigliano a Cuneo, con gli spettacoli firmati da Dispari Teatro, il nuovo Centro di Produzione riconosciuto dal Ministero che unisce tre storiche realtà teatrali piemontesi. Sabato pomeriggio sarà la volta dei bambini dai 3 ai 6 anni con un racconto danzato sulle prime esperienze, mentre domenica andrà in scena una rivisitazione moderna della fiaba di Hansel e Gretel, dove la tecnologia e la distanza diventano protagoniste di una storia di connessione e trasformazione.

TEATRO A QUATTRO GAMBE (dai 3 ai 6 anni)

Sabato 25 ottobre alle 17

LA PRIMA VOLTA CHE HO FATTO BÙ – Dispari Teatro

Un racconto danzato che esplora lo stupore e l’incanto delle prime esperienze. Due interpreti, con corpo e voce, danno vita a giochi, rincorse e risate, immergendosi nelle piccole e grandi questioni quotidiane. Tra ricordi smarriti e momenti che segnano profondamente la vita, lo spettacolo riflette su come la memoria trasformi le esperienze e sull’importanza di ogni ricordo, gioioso o doloroso. Una danza dei ricordi perduti e ritrovati, che ci guida nella scoperta di chi siamo.

Ingresso unico 4€

[Dallo spettacolo "Che fine ha fatto Gretel"]

DOMENICHE A TEATRO (per famiglie)

CHE FINE HA FATTO GRETEL – Dispari Teatro

Domenica 26 ottobre alle 17:30



Hansel e Gretel sono cresciuti: lui è musicista, lei viaggia per il mondo, e restano in contatto grazie al telefonino. Durante un viaggio, Hansel si perde in un bosco che ricorda quello della sua infanzia e incontra una donna-magica, cuoca e pasticcera, con un oscuro desiderio. Seguendo i consigli di Gretel, Hansel cerca di ritrovare la strada, ma si trova a confrontarsi con la strega. Tra conflitti e differenze generazionali, i due scoprono un terreno comune grazie all’arte: musica e cucina diventano ponti tra mondi opposti. La presenza di Gretel, anche a distanza, guida la trasformazione dei personaggi. Lo spettacolo alterna comicità, fisicità e momenti poetici, esplorando contrasti e armonie.

Una storia che trasforma la distanza in incontro e la magia in connessione.

Ingresso 6€, ridotto 5€ sotto i 10 anni

Per i calendario completo degli appuntamenti: https://www.melarancio.com/rassegna-invernale-officina-santachiara-25-26/

Dispari Teatro è il nuovo Centro di Produzione, nato dall’unione di tre realtà storiche del panorama italiano: Compagnia Il Melarancio di Cuneo, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo di Torino. Primo teatro stabile piemontese fuori dall’area metropolitana di Torino, Dispari Teatro è una cooperativa sociale (ETS) che pone al centro le persone – grandi e piccole – e che intende coniugare teatro per l’infanzia e la gioventù con il Teatro Sociale e di Comunità, in un’esperienza unica nel panorama nazionale.

Dispari Teatro ha ottenuto il riconoscimento ministeriale come Centro di Produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù insieme ad altri tre soggetti a livello nazionale dislocati in Toscana, Emilia Romagna e Puglia. Si tratta di Teatrino dei Fondi (San Miniato – Pisa), Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale (San Lazzaro di Savena – Bologna) e Factory Compagnia Transadriatica (Nardò - Lecce).