Enrica Tesio torna a Busca con "Cose che ti dico mentre dormi"

Mercoledì 29 ottobre, Enrica Tesio torna a Busca per riportarci nel suo mondo di emozioni e riflessioni.

Alle ore 21, al Teatro Civico, presenterà il suo ultimo romanzo “Cose che ti dico mentre dormi”. Con una voce piena di humour e di sensibilità, Enrica Tesio ci racconta la sua famiglia attraverso i discorsi notturni che rivolge alla figlia bambina, al figlio adolescente, alla mamma che non c’è più e all’incrollabile papà, al suo compagno, a un’amica che vive dall’altra parte del mondo… e forse, in fin dei conti, a sé stessa.

Un incontro da non perdere, per chi sa che ogni notte porta con sé un pensiero che ci cambia.

Informazioni e orari:

Ingresso libero su prenotazione.Tel 0171948621 - biblioteca@comune.busca.cn.it