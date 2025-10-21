“La cura del grande anziano”: questa sera un importante incontro a San Damiano Macra

A San Damiano Macra, la casa di riposo Fondazione Don Grassino invita tutti questa sera, martedì 21 ottobre, a “La cura del grande anziano”, importante momento di incontro e riflessione sulla terza età. L’appuntamento è alle ore 21 presso il Salone parrocchiale.

“È il naturale percorso - dice Mariella - ma non è facile, perché nel mio caso è la mia mamma e da figlia ti trovi a dover essere tu in un certo senso genitore dei tuoi genitori. Ed allora il confronto, la conoscenza e consapevolezza: queste serate ti aiutano tanto.”

Dagli aspetti generali agli approfondimenti specifici, ad esempio per quanto riguarda la farmacologia oppure sul carico emotivo di chi assiste. Ad alternarsi diverse le figure professionali, in una serata dedicato a familiari, operatori e cittadini per approfondire insieme il tema dell'assistenza, della cura e della qualità di vita delle persone anziane.

Ecco il programma:

Presentazione: a cura del dottor Patrizio Mario Ghio;

Aspetti gestionali: intervento della signora Laura Peinetti;

Demenza senile: a cura del dottor Pietro Demaria;

Realtà in casa di cura: a cura della dottoressa Francesca Dutto;

Aspetti farmacologici: approfondimento della dottoressa Simona Saglimbeni;

Animazione: dialogo con la signora Marisa Bolla;

Fisioterapia: intervento del dottor Radu Popovic;

La fatica di chi assiste: approfondimento a cura della dottoressa Alessia Morelli.

Al termine dell’incontro seguirà un’importante discussione aperta con il pubblico. Per informazioni: 0171 900071 /segreteriaaafondazionedongrassina.org