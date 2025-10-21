“La Dimora delle Farfalle” debutta a Savigliano con teatro e solidarietà

L’Associazione "La Dimora delle farfalle" ODV si presenta ufficialmente alla comunità saviglianese con il suo primo evento pubblico: un’occasione per condividere la missione, la visione e le attività di sostegno dedicate alle famiglie che affrontano il lutto prematuro. La serata avrà come protagonista lo spettacolo teatrale“Agenzia di viaggio per l’altro mondo”, una commedia brillante che ironizza con leggerezza sull’ineluttabile, a cura dell’Associazione Harold Haupwood di Cherasco.

L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre, alle ore 21:00, al Teatro Milanollo di Savigliano (CN), con il patrocinio del Comune di Savigliano. L’ingresso è gratuito con offerta libera interamente a sostegno dell’Associazione “La Dimora delle farfalle" ODV a supporto delle sue attività benefiche di sostegno per chi attraversa un periodo di lutto.

Questo evento segna l’inizio di una serie di iniziative di sensibilizzazione che l’Associazione intende promuovere con il progetto "Luminarti".

L’associazione “La Dimora delle Farfalle ODV” nasce come evoluzione naturale del progetto “L’abbraccio di Marta“, ideato nel 2021 da Daniela Di Giovanni, zia di Marta Episcopo, per mantenere vivo il suo ricordo. L’associazione si è costituita nel 2025 estendendo la memoria anche al piccolo Elia Peirano. La missione dell’associazione è essere un punto di riferimento e un abbraccio per genitori, bambini e adolescenti nel difficile cammino del lutto prematuro.