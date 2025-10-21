L'associazione Alec di Alba ospita “Incel in una stanza”: il cinema della solitudine maschile secondo Martiradonna

L’associazione Alec, ospita giovedì 23 ottobre alle 21 presso la sede in via Vittorio Emanuelee II, 30 la presentazione del libro “Incel in una stanza. Il cinema dei maschi brutti, soli e cattivi” (Shatter Edizioni). All’incontro interverrà l’autore Massimiliano Martiradonna (Collettivo Dikotomiko) in dialogo con Giorgia De Carolis (giornalista, redattrice di Nocturno Cinema) e Luca Aloi (Collaboratore di Nocturno Cinema)

Chi sono gli Incel? Sono gli INvoluntary CELibate, celibi involontari, uomini senza donne, chiusi nella frustrazione, nella solitudine e nella rabbia. Una subcultura digitale che si muove tra forum, community, Reddit e 4Chan, un ecosistema in cui proliferano teorie dell’odio, complotti, fanatismi delle turbodestre e un nichilismo di matrice terrorista. Il saggio firmato da Dikotomiko indaga il modo in cui cinema e serialità contemporanea hanno raccontato questo fenomeno, rivelando come i misogeni 4.0 trovino nello schermo un riflesso delle proprie frustrazioni. Un percorso che attraversa film e serie come Taxi Driver, Megamind, Polytechnique, Joker, USS Callister (Black Mirror), The Lobster, fino ad arrivare all’attentato a Donald Trump e alle più recenti narrazioni digitali.

Gli autori. Dikotomiko è il micro-collettivo composta da Massimiliano Martiradonna e Mirco Moretti, “ultracinquantenni reduci mai stati giovani”. Collaborano con festival come Monsters - Fantastic Film Festival di Taranto e ToHorror Fantastic Film Fest di Torino, e con riviste di culto come Nocturno e Uzak. Hanno pubblicato i saggi Lo specchio nero. I sovranismi sullo schermo dal 2001 a oggi (DOTS, 2019) e Black Fears Matter! - Viaggio nel Black Horror Contemporaneo (Les Flâneurs, 2023).

L’ingresso è libero