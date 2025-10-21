 / Eventi

Eventi | 21 ottobre 2025, 11:19

Saluzzo, Casa Pensa di Marsaglia apre per la prima volta: visite FAI il 25 ottobre

In occasione della Festa del Libro Medievale e Antico, scoperta eccezionale della cappella segreta delle Orsoline con affreschi medievali e passaggi storici. Prenotazione obbligatoria

In occasione della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, la Delegazione FAI di Saluzzo permetterà ai visitatori una nuova indimenticabile esperienza, aprendo le porte di un altro palazzo storico del centro cittadino: la Casa Pensa di Marsaglia.

Le visite avranno luogo Sabato 25 ottobre, alle ore 10, 11, 12; 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30.

 

CASA PENSA E LA CAPPELLA SEGRETA DELLE ORSOLINE

Visite guidate speciali a cura della Delegazione FAI di Saluzzo

Info: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

Visita con contributo a favore del FAI: 8 €  (5 € per gli iscritti FAI)

Gruppi di massimo 20 persone

Prenotazioni on line alla pagina

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/casa-pensa-e-la-cappella-segreta-delle-orsoline-39547    

Proprietà privata, per la prima volta assoluta aperta al pubblico.

Visita alle stanze che ospitarono nobili famiglie e un convento di religiose: affreschi medievali, antichi passaggi e la splendida cappella che ospitò il celebre “Retable de Saluces”.

Programma completo della Festa del Libro Medievale e Antico su www.salonelibro.it 

