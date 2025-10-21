Costigliole, la Scuola dell'Infanzia celebra la diversità con la Festa dell'Accoglienza

Sabato 18 ottobre, il giardino degli Alteni si è riempito di colori, musica e sorrisi in occasione della Festa dell’Accoglienza, organizzata dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Costigliole.

L’iniziativa, dedicata ai valori della diversità e dell’inclusione, ha coinvolto le famiglie di diversa nazionalità e cultura che frequentano la scuola, creando un momento di condivisione e incontro. I bambini hanno presentato con gioia ed orgoglio a compagni e insegnanti balli e tradizioni dei propri Paesi. Grande successo hanno riscosso anche i piatti tipici preparati dalle famiglie, che hanno permesso a tutti di scoprire nuovi sapori e profumi legati alle diverse culture rappresentate.

Musica e danza sono state protagoniste della giornata, contribuendo a creare un’atmosfera di gioia e curiosità reciproca. Attraverso i ritmi e le canzoni, i partecipanti hanno potuto conoscere meglio le altre culture e apprezzarne la ricchezza. La Festa dell’Accoglienza ha lanciato un messaggio profondo: la diversità è una ricchezza e ogni cultura ha qualcosa di unico e prezioso da offrire. L’augurio di insegnanti e organizzatori è che questa esperienza possa ispirare i bambini a diventare “cittadini del mondo”, aperti, inclusivi e rispettosi delle differenze.

Un sentito ringraziamento va al sindaco Fabrizio Nasi e alla Fabbrica dei Suoni per la disponibilità della struttura, all’associazione Porto Franco, all’assessora Veronica Capellino, alla mediatrice linguistica Michela Beltrando per la preziosa collaborazione e alla Dirigente Scolastica Maria Angela Aimone per la partecipazione e il sostegno all’iniziativa.