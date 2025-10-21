La Fiera Nazionale del Marrone una vetrina di eccellenze e inclusione.

Per la prima volta l’unione Italiana Ciechi e Ipovedenti -Sezione Territoriale di Cuneo- ha partecipato con entusiasmo alla 26° edizione della Fiera Nazionale del Marrone, tenutasi nel cuore della città di Cuneo.

E’ stata un’occasione preziosa per far conoscere le attività, i progetti di inclusione e i servizi rivolti alle persone cieche e ipovedenti, all'interno di una delle manifestazioni più attese e partecipate del territorio.

La fiera è stata resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tante persone – volontari, soci, amici, che credono nel valore della condivisione e dell’accessibilità.

A tutti loro va il più sincero grazie di U.I.C.I.. Un ringraziamento speciale va anche agli organizzatori della Fiera, e alla Città di Cuneo, che ha offerto questa importante vetrina di visibilità e integrazione.