A Verzuolo l'Halloween Party per i ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) invita tutti i bambini e i ragazzi dai 03 ai 14 anni a un pomeriggio "mostruosamente" divertente per festeggiare insieme Halloween ! Tra giochi, travestimenti, letture e laboratori, Palazzo Drago si trasformerà in un piccolo mondo da "brividi", dove streghe, fantasmi e zucche sorridenti saranno i protagonisti. Un'occasione per stare insieme, divertirsi e condividere l'allegria di una festa pensata dai ragazzi...... per i ragazzi !

Si terrà a Palazzo Drago venerdì 31 ottobre dalle 16:30 alle 18:30. L'iscrizione è consigliata al seguente link: https://forms.gle/1zHgBFkk3XPV2vzW9 oppure sul qr code presente sulla locandina. Il programma sarà il seguente:

ore 16:30 accoglienza e gioco libero;

ore 17:00 letture a tema e laboratorio "mostruoso" per bambini dai 03 ai 6 anni;

ore 17:00 giochi da brividi per bambini dai 07 ai 14 anni;

ore 18:00 merenda.

Le attività sono gratuite e saranno differenziate in base all'età dei ragazzi.