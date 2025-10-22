 / Cronaca

Cronaca | 22 ottobre 2025, 11:51

Porte forzate e magazzini rovistati nella notte al Palamanera di Mondovì

Rubato il denaro all'interno di un distributore automatico ma i danni più gravi sono quelli riportati dalla struttura: manomesse le porte antincendio e antipanico

Il Palamanera in una foto di repertorio

Carabinieri al lavoro, a Mondovì, per individuare chi si è introdotto nella scorsa notte al Palamanera rovistando nei magazzini dell'impianto dopo avere forzato diverse porte.

Tutto questo per un bottino irrisorio, almeno secondo quanto emerge da una prima valutazione. Di certo è stato rubato il denaro all'interno di un distributore automatico di caffè mentre altri beni, come pc o stampanti, sono rimasti al loro posto. 

Più pesante, invece, il conto dei danni alla struttura. Le porte antincendio e antipanico sono state manomesse, presumibilmente con l'ausilio di un piede di porco. Divelti anche lucchetti e serrature delle stanze in uso alle scuole superiori che ospita l'impianto, il cui personale ha dato l'allarme questa mattina.

Intatta solo la porta di ingresso principale: l'autore o gli autori del gesto hanno dunque utilizzato un' altra entrata. I loro movimenti potrebbero essere stati catturati dalla videosorveglianza che, però, intercetta esclusivamente i passaggi sulla strada principale. 

Sono intervenuti Carabinieri e polizia locale, al lavoro per trovare i responsabili.

