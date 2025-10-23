L’inverno si avvicina: organizza la tua vacanza attiva a Ladurns

La stagione fredda si sta avvicinando e per chi ama le vacanze attive, e gli sport invernali in particolare, è il momento giusto per pianificare una settimana bianca.

L’Alto Adige è indubbiamente il territorio più importante in Italia per quanto riguarda l’attività sciistica e rappresenta una meta ideale per gli appassionati.

Tra le tante destinazioni che si possono suggerire, si ricorda la zona di Ladurns, che ha davvero molto da offrire a chi ama la montagna e la neve. Ecco quindi qualche indicazione in proposito.

Dove soggiornare nella zona di Ladurns?

Se cercate un’ottima struttura alberghiera a Ladurns o nei dintorni, potreste prendere in considerazione l'Aktivhotel Panorama, ubicato a Colle Isarco. Questa elegante struttura tre stelle è gestita dalla famiglia Windisch e offre camere confortevoli e una cucina che combina tradizione e innovazione. Tra i diversi servizi inclusi si ricordano l’utilizzo dell’area wellness, il posto auto, l’activeCARD (valida da maggio a novembre) e tanto altro.

La mezza pensione prevede una ricca colazione a buffet e una cena con menu di quattro portate, con scelta tra due piatti diversi.

L'Aktivhotel Panorama si trova a breve distanza dagli impianti di risalita e lo skibus gratuito, distante 500 metri dall'hotel, conduce gli ospiti alle tre principali aree sciistiche della zona (Ladurns, Monte Cavallo e Racines).

Le attività invernali nella zona di Ladurns

Soggiornando all’Aktivhotel Panorama avete la possibilità di scegliere tra ben tre aree sciistiche.

Quella di Ladurns si trova nella stupenda Val di Fleres, tra Brennero e Vipiteno. Il comprensorio mette a disposizione 18 km di piste, suddivise tra facili (8,4 km), medie (8,4 km) e difficili (1,2 km). L’area si trova a un’altitudine compresa tra i 1.140 e i 2.030 m. Per gli esperti la sfida è la pista nera dedicata al campione del mondo Patrick Staudacher. Nell’area di Ladurns ci sono opportunità anche per gli snowboarder, per chi vuole divertirsi con lo slittino e per chi ama le ciaspolate.

Facilmente raggiungibile dal vostro hotel è l’area sciistica di Monte Cavallo, non molto distante dall’idilliaca Vipiteno. A disposizione degli appassionati ci sono 20 km di piste suddivisi tra facili (6 km), medie (13 km) e difficili (1 km). L’area offre anche sentieri escursionistici invernali e la pista da slittino più lunga d’Italia: ben 10 km.

La terza possibilità è il comprensorio sciistico di Racines-Giovo, che mette a disposizione 28,1 km di piste (5,6 km di piste facili, 21,6 km di piste medie e una pista nera lunga 900 m). Nell’area ci sono anche un’area riservata ai bambini (presso la stazione a monte della cabinovia), una pista da slittino di 5 km, sentieri escursionistici e piste da fondo.

Mete interessanti da visitare

Dal vostro hotel potete raggiungere facilmente diverse mete interessanti. Imperdibile è la città di Vipiteno, che vi incanterà con il suo centro storico medievale dove, dal 28 novembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, potrete ammirare il mercatino di Natale.

Altre destinazioni che vale la pena visitare sono Castel Tasso, una bellissima fortezza medievale situata a circa 2 km da Vipiteno, e il Museo Provinciale delle Miniere di Ridanna, che offre un interessante sguardo sul passato minerario della zona.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.