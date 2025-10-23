Studentessa del De Amicis nella squadra nazionale di debate

Una grande soddisfazione per il Liceo De Amicis: Ghita Mekkaoui del quarto anno del Liceo Linguistico ha superato con successo due fasi di selezione organizzate dalla Società Nazionale Debate Italia per entrare a far parte della squadra nazionale di dibattito in inglese.

La giovane, che pratica debate da due anni coordinata dalle prof.sse Silvia Cinquini e Cinzia Valfrè, ha già dimostrato notevole talento e impegno in questa disciplina che unisce logica, oratoria, capacità di confronto civile per una didattica attiva, moderna e laboratoriale. Lo scorso anno, insieme alla sua squadra, ha conquistato il secondo posto al Torneo Nazionale Juniores, un risultato che conferma la sua crescita e il suo spirito competitivo.

Il liceo De Amicis di Cuneo con il suo dipartimento linguistico, esprime orgoglio e sostegno per la studentessa, simbolo di come la passione per il dibattito e la costanza nello studio possano aprire nuove strade di crescita personale e culturale.

Il suo percorso è un esempio per tutti gli studenti del De Amicis: con impegno, curiosità e determinazione, anche i traguardi più ambiziosi diventano possibili.