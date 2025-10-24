Corsi con l'Auser Val Tanaro a Garessio: italiano, inglese e uso del cellulare

Sono in partenza i nuovi corsi dell'Auser Val Tanaro.
Giovedì 6 novembre alle ore 20:00 in programma il primo incontro illustrativo per il corso dedicato a chi vuole migliorare la propria conoscenza della lingua italiana.
Dal 4 al 25 novembre dieci lezioni da due ore per imparare e migliorare l’inglese
Sabato 15 novembre, 29 novembre e 13 dicembre, dalle 10 alle 12, corso base per l’uso corretto del cellulare rivolto agli anziani.
Tutte le attività si svolgeranno a Villa Gobbi. Info e contatti nelle locandine a fondo articolo.