Attualità | 24 ottobre 2025, 14:28

Corsi con l'Auser Val Tanaro a Garessio: italiano, inglese e uso del cellulare

Le attività si svolgeranno tutte a Villa Gobbi

Sono in partenza i nuovi corsi dell'Auser Val Tanaro. 

Giovedì 6 novembre alle ore 20:00 in programma il primo incontro illustrativo per il corso dedicato a chi vuole migliorare la propria conoscenza della lingua italiana.

Dal 4 al 25 novembre dieci lezioni da due ore per imparare e migliorare l’inglese

Sabato 15 novembre, 29 novembre e 13 dicembre, dalle 10 alle 12, corso base per l’uso corretto del cellulare rivolto agli anziani.

Tutte le attività si svolgeranno a Villa Gobbi. Info e contatti nelle locandine a fondo articolo.

