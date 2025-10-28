Albaland 2025 si prolunga fino al 2 novembre: divertimento ancora per qualche giorno ad Alba

Dopo un mese di grande successo, tra luci, musica e attrazioni per tutti, Albaland 2025 non chiude del tutto i battenti.

Il Luna Park di piazza Medford, che ha animato l’autunno albese e incantato il pubblico con lo spettacolo pirotecnico sul Tanaro l’11 ottobre, resterà parzialmente aperto fino a domenica 2 novembre, offrendo ancora giorni di svago e atmosfera di festa.

Una parte del Luna Park ancora in attività

A proseguire saranno circa una ventina di attrazioni tra giostre per bambini, giochi a premi e alcune strutture dedicate ai più grandi. Una presenza ridotta ma completa, che mantiene vivo lo spirito di Albaland e permette di continuare a respirare l’aria di festa nel cuore di piazza Medford.

Gli organizzatori sottolineano che questa proroga rappresenta una naturale continuazione dell’evento, pensata per accogliere chi visita Alba in occasione della 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e desidera trascorrere qualche ora di svago all’aperto.

Fino al 2 novembre in Piazza Medford

Le giostre resteranno operative fino a domenica 2 novembre 2025, per accompagnare gli ultimi giorni della fiera e salutare la città con il sorriso. Un’occasione in più per grandi e piccoli per vivere ancora la magia di Albaland, tra profumo di dolci, luci colorate e musica.

Informazioni

Location: Piazza Medford, Alba

Date proroga: fino a domenica 2 novembre 2025

Info e contatti: +39 333 5681341

Email: albaland.2021@gmail.com