Mercoledì 5 novembre al NUoVO con Andrea Gola: il tennista che non ha rinunciato all'ingegneria

Mercoledì 5 novembre alle ore 19 al NUoVO si terrà un incontro con Andrea Gola, il tennista cuneese che rappresenta un modello raro nel panorama dello sport professionistico italiano: la capacità di conciliare una carriera agonistica di livello con una formazione universitaria di eccellenza.

Gola ha iniziato a giocare a tennis a soli 6 anni, crescendo nel vivaio del Country Club di Cuneo, circolo che lo ha seguito dalle giovanili fino alla Serie B. La sua formazione tecnica è stata affidata inizialmente a Moreno Baccanelli, per poi proseguire con Laurent Bondaz dal 2022. Un passaggio cruciale è stato dal 2014 al 2019, quando si è allenato a Bordighera con Jannik Sinner sotto la supervisione di Riccardo Piatti, esperienza che ha consolidato sia il suo gioco che un'amicizia stretta con il campione italiano.

Nel circuito professionistico, Gola ha raggiunto una classifica massima di 2.1 a livello italiano, con un ranking di 981 ATP in singolo e 818 ATP in doppio. Tra i suoi migliori risultati figura la vittoria all'ITF 25000$ di Bolzano contro il numero 197 ATP. Nel doppio ha conquistato due titoli ITF, incluso uno al suo Country Club in coppia con Tomas Etcheverry (attualmente 28 ATP).

Ciò che distingue Gola è la determinazione nel proseguire gli studi: ha completato il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale nel luglio 2025, dimostrando che è possibile coniugare carriera sportiva e formazione accademica.

Durante l'incontro di mercoledì verranno approfonditi gli aspetti tecnico-tattici, mentali e fisici del tennis professionistico, la programmazione dei tornei e l'economia del circuito ATP.