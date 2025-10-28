 / Scuole e corsi

Al Centro Culturale San Paolo di Alba via ai corsi di iconografia con la dottoressa Luisa Sesino

Dal 7 novembre al 5 dicembre nella Sala Alberione. Il tema è impegnativo, "L’uomo, il cosmo e la storia: il cammino della salvezza"

La dottoressa Luisa Sesino

Dal 7 novembre al 5 dicembre la dott.ssa Luisa Sesino di Pinerolo prosegue i suoi corsi di iconografia, come sta facendo ormai da sette anni, al Centro culturale San Paolo di Alba, nella Sala Alberione della Società San Paolo. 

Il tema scelto è alquanto impegnativo, "L’uomo, il cosmo e la storia: il cammino della salvezza". Chi ha partecipato ai suoi corsi sa bene come Luisa Sesino riesca a trasmettere l’amore alla bellezza con una forte accentuazione teologica. 

L’ingresso è libero e gratuito anche quest’anno. Tuttavia è gradito il rinnovo della tessera Soci o una nuova iscrizione presso la sede di piazza San Paolo 14 (quota base di 15 euro; sostenitori, quanto si vuole) del Centro Culturale San Paolo. 

