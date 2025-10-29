Domani a Confreria l'ultimo saluto a Bruna Castellino, morta a 58 anni

Saranno celebrate domani 30 ottobre alle 15.30, nella chiesa di Confreria, le esequie di Bruna Castellino, deceduta a 58 anni per un tumore.

La donna lascia il marito Graziano Bedino, con il quale conduceva un'azienda agricola, le figlie Alessia e Michela e la sorella Marisa, oltre a parenti e amici.

I funerali saranno celebrati giovedì 30 ottobre alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Confreria poi la salma sarà tumulata nel cimitero della frazione.

Il S. Rosario sarà recitato stasera alle 18 presso l’abitazione della defunta, in via Valle Maira 230 in Confreria.